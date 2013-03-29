Військові рятівники в Ліберії тренуються надавати допомогу постраждалим уночі

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Наступним кроком після того, як українські рятівники пройшли теоретичне та практичне тренування з безпарашутного десантування з вертольота Мі-8 за допомогою бортової лебідки вдень, стало відпрацювання дій уночі.

Особовий склад рятувальної парашутно-десантної групи, під керівництвом начальника пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби 56-го окремого вертолітного загону полковника Сергія Роміцина, виконав з режиму висіння вертольота Мі-8 спуски-підйоми вночі з 20-25-метрової висоти за допомогою спускового пристрою на сушу та зімітував надання необхідної допомоги постраждалим.

– При безпарашутному десантуванні за допомогою бортової лебідки рятувальникам, як правило, доводиться працювати на обмежених майданчиках, – розповідає заступник командира загону військовий льотчик 1 класу підполковник Олександр Чаплінський. – Тому від командира екіпажу під час висіння вертольота потрібна точність в кожному його русі, що дозволить здійснити вдалий спуск-підйом. А це зумовлено вмінням пілота та загальною чіткою взаємодією між членами екіпажу.

Для досягнення такої вправності льотно-підйомний склад відпрацьовував різноманітні вправи, зокрема елементи посадки на майданчик обмежених розмірів. Ця вправа передбачає вертикальний підйом вертольота на визначену висоту, згодом зниження з витримуванням заданого місця.

Варто зазначити, що цілодобово для проведення пошуково-рятувальних операцій в окремому вертолітному загоні чергує екіпаж Мі-8. Після надходження сигналу пошуково-рятувальний вертоліт вже через 30 хвилин повинен бути в повітрі.