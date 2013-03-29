В Криму 43 військовослужбовця виконали марш-кидок на 20 кілометрів у повному спорядженні

Принципова та вимоглива позиція командування частини створила відповідні умови у військовому колективі, коли рівень фізичної загартованості кожного військовослужбовця підтримується регулярними спортивними вправами. Зокрема, особовий склад інженерного загону, на чолі із тимчасовим виконувачем обов’язків командира підрозділу капітаном Олександром Алхімовим, здійснив 20-кілометровий марш-кидок по гірській місцевості. При цьому дотримувалися умов виконання вправи, згідно з якими марш проводиться у складі підрозділу на пересіченій місцевості, а кожен військовослужбовець має при собі автомат, сумку для магазинів, чотири магазини, речовий мішок та протигаз, що загалом складало до 25 кілограм. Під час руху дозволялася взаємодопомога, а секундомір зупинявся після того, як фінішну межу долав останній військовослужбовець підрозділу.

Перед початком маршу кожен військовослужбовець пройшов медичний огляд і був допущений до проходження довготривалої дистанції. За словами начальника медичної служби центру майора медичної служби Володимира Яворського, стан здоров’я кожного учасника випробувань не тільки дозволяє без проблем подолати цю дистанцію, а й підвищує загальний тонус організму.

З метою ускладнення завдання командування внесло до планів проведення заняття певні корективи. Так, під час руху відпрацьовувались нормативи з пересування по місцевості у захисному спорядженні, з використанням індивідуальних засобів захисту, евакуація умовно пораненого, відбиття нападу умовного противника.

Двадцятикілометрову дистанцію було пройдено за чотири години. Підбиваючи підсумки занять, заступник начальника центру оперативного (бойового) забезпечення підполковник Сергій Тіма зазначив, що мета заходу, спрямована на розвиток фізичних якостей, сили, витривалості, швидкості військовослужбовців, виховання у них морально-вольових якостей, досягнення бойової згуртованості підрозділу шляхом комплексного виконання фізичних вправ з прискореного пересування, а також під час подолання природних перешкод, реалізована.

За твердженням офіцера успіх заходу полягає не в часових покажчиках, а в тому, що підрозділ у повному складі, подолавши усі труднощі маршруту, прибув у визначений район. На його думку, саме під час таких марш-кидків колектив стає більш згуртованим та зміцнілим.