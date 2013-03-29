На Павлоградському хімічному заводі розпочалася утилізація мін

Про це повідомив Генеральний директор підприємства Леонід Шиман у Дніпропетровську, під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Мост-Днепр».

За його словами, днями на підприємстві розпочато утилізацію протипіхотних мін. Усього в Україні нараховується близько 6 мільйонів протипіхотних мін, які підлягають утилізації.

– За допомогою ресурсів, які виділялися посольством Норвегії, ми модернізували систему очищення газів на печі утилізації протипіхотних мін, і з 21-го березня приступили безпосередньо до робіт з утилізації, – розповів він. – Програма з утилізації мін, за якою було досягнуто домовленість з Міністерством оборони України і НАТО, передбачає сумісне фінансування з трьох джерел: НАТО – біля 40%, Міністерство оборони України – біля 50% і Павлоградський хімічний завод – біля 10%. При належному фінансуванні до 2015 року ми плануємо утилізувати половину мін, що знаходяться на вітчизняних військових базах, – додав він.

До речі, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» є єдиним у світі підприємством, яке має можливості з утилізації протипіхотних мін.

– Наші потужності дозволяють проводити роботи з утилізації мін у кількості 1,2 мільйонів штук щорічно. До речі, відбувається це без нанесення шкоди навколишньому середовищу, а на виході ми отримуємо металобрухт і вибухові речовини, які використовуємо для виробництва вибухівки. Вартість утилізації однієї міни – близько 2 євро, – повідомив Генеральний директор підприємства Леонід Шиман. Також він додав, що на Павлоградському хімічному заводі завершується будівництво сучасної установки з утилізації корпусів ракет після вилучення з них твердого ракетного палива.

Довідка. 1 лютого 2013 року у Києві в приміщенні Офісу зв’язку НАТО в Україні відбулося підписання тристороннього Контракту з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) між Міністерством оборони України, Агенцією НАТО із матеріально-технічного забезпечення і постачання (НСПА) та Державним підприємством «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

Захід було проведено у межах виконання проекту Трастового фонду НАТО зі знищення легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних видів боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) в Україні. У ньому взяли участь заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко, Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман, керівник Проекту НСПА в Україні Володимир Литвинчук, представники Посольства США в Україні.

Взяті сторонами зобов’язання першого етапу проекту, який розпочався у 2006 році, виконано у повному обсязі. За цей час утилізовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь і стрілецької зброї, а також 1 тисячу переносних зенітних ракетних комплексів.

Зараз триває другий етап (до 2014 року), який є достатньо насиченим. Адже передбачається знищити 73,5 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін типу ПФМ-1.

Слід додати, що Проект Трастового фонду Програми НАТО в Україні зі знищення звичайних боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь спрямований на демілітаризацію 133 тисяч тонн боєприпасів, 1,5 мільйонів ЛОСЗ та надання допомоги у знищенні 3 мільйонів одиниць протипіхотних мін типу ПФМ-1 протягом 12 років у чотири етапи до 2018 року.