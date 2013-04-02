Міністр оборони відзначив професіоналізм особового складу під час навчань на Житомирщині

– Вважаю, що 30-та окрема гвардійська механізована бригада із поставленим завданням справилася на «відмінно». Техніка вийшла з місць дислокації до району розгортання, особовий склад діяв професійно та впевнено, показавши, що бригада готова до реагування на різні змодельовані ситуації, в тому числі – у воєнний час, – на цьому сьогодні, 2 квітня, наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв, даючи оцінку діям батальйонної тактичної групи на бригадному полігоні Олександрівський, що на Житомирщині.

Навчання у бригаді, якою командує гвардії полковник Олександр Нестеренко, пройшли у рамках перевірки комісією Генерального штабу Збройних Сил України частин Новоград-Волинського гарнізону, що розпочалася вчора.

Комісія на чолі із заступником начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенантом Володимиром Муженком розпочала свою роботу з приведення частин гарнізону у вищий ступінь бойової готовності. Сигнал «навчальна тривога» у частинах пролунав о 6 ранку 1 квітня. Після уточнення командирами частин задач особовий склад частин та підрозділів приступив до виконання завдань приведення до боєздатного стану. Також комісія перевірила методом практичного заведення понад 700 одиниць техніки 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Були перевірені комісією й дії командирів підрозділів бригади у пунктах управління. Також перевірялися дії військовослужбовців під час розгортання пункту прийому особового складу.

Сьогодні ж на бригадному полігоні Олександрівський 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади відбулися навчання батальйонної тактичної групи, у яких були задіяні підрозділи одразу декількох військових частин 8-го армійського корпусу.

Зранку до Новоград-Волинського гарнізону прибув Міністр оборони України Павло Лебедєв. Його супроводжували начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов та командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин.

За задумом навчань, 1-а механізована рота батальйону виконувала стабілізаційні дії у визначеному районі. Подолавши під прикриттям пари літаків-винищувачів Су-27 39-ї окремої ескадрильї тактичної авіації водну перешкоду, ріку Случ, через яку підрозділи 12-го інженерного полку навели 106-метрову понтонно-мостову переправу, воїни-гвардійці спільно з особовим складом аеромобільної роти 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї Житомирської окремої аеромобільної бригади приступили до виконання завдання зі знищення незаконного збройного формування. За підтримки пари бойових вертольотів Мі-24 пара транспортних Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу висадила тактичний десант посадковим способом, і разом з гвардійцями механізованої роти воїни-аеромобілісти виконали завдання зі знищення НЗФ.

Після цього особовий склад 2-ї механізованої роти виконав вправи контрольних стрільб з озброєння БМП-2.

Підсумовуючи хід активної фази інспекційної перевірки, начальник Генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана зокрема зазначив, що ця інспекція є одним із моментів, коли проводиться перевірка військових частин Збройних Сил України, в тому числі – й для того, щоб порівняти й зробити відповідні висновки щодо того, як відрізняються частини, які комплектуються військовослужбовцями служби за контрактом від тих, що комплектуються солдатами-строковиками.

У свою чергу Міністр оборони України Павло Лебедєв окремо відзначив високий професіоналізм воїнів 12-го інженерного полку, яким командує полковник Микола Борісов. Наводячи переправу через річку Случ, воїни-понтонери значно перевершили встановлені нормативи, чим забезпечили швидку й надійну переправу колони техніки батальйонної тактичної групи.

Варто також додати, що в цілому цього квітневого дня на бригадному полігоні Олександрівський у виконанні завдань, поставлених вищим керівництвом Збройних Сил України, взяло участь близько 800 військовослужбовців та майже 200 одиниць військової техніки.

Окрім перевірки готовності гвардійців діяти за призначенням на полігоні, керівник оборонного відомства також сьогодні був особисто присутній при практичному заведенні 100% бойових машин піхоти 2-го механізованого батальйону 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Також у розташуванні частини Міністр оборони України оглянув матеріальну базу, розгорнуті елементи пункту прийому особового складу, відвідав медичну роту та ознайомився з умовами проживання військовослужбовців-контрактників у гуртожитку. Окремої похвали від Міністра оборони був удостоєний начальник фізичної підготовки і спорту частини гвардії майор Анатолій Барньов: Павло Лебедєв похвалив стан спортивного залу частини, і особливо – його тренажерний комплекс.