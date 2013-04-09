Інспекція Міноборони перевіряє Військову академію

Протягом тижня комісія, очолювана Головним інспектором Сухопутних військ ЗС України генерал-майором Ігорем Тимошенком, перевірить стан навчальної і методичної роботи, матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, організацію практичних занять з бойової підготовки з фахівцями факультету ВДВ та розвідки під час польового виходу на Широколанівському загальновійськовому полігоні.





Як розповів заступник начальника академії полковник Юрій Клят, інспектори під час контрольних занять також оцінять індивідуальну підготовку постійного складу управління навчального складу і факультетів Високомобільних десантних військ та розвідки, Підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення. Для цього військовослужбовці академії складуть заліки зі стройової, фізичної, тактичної підготовки, знання Статутів Збройних Сил України, а представники факультету ВДВ та розвідки – додатково з повітряно-десантної підготовки.

Серед інших завдань інспекційної комісії – визначення проблемних питань та надання допомоги у подальшому розвитку Військової академії в Одесі.