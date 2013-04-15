Українські миротворці у ДР Конго взяли участь у тренуванні підрозділів контингентів

Під час заходу було перевірено організацію взаємодії між контингентами різних країн та їх готовність до виконання визначених завдань. Крім українців у тренуванні також взяли участь представники Індії, Уругваю, Південно-Африканської Республіки та Іорданії.

У ході навчань в небо було піднято пару вертольотів Мі-24 зі складу українського вертолітного загону, які під керівництвом льотчиків підполковників Сергія Фаріона та Олега Дроб’язко провели розвідку місцевості у визначеному районі. Група українських авіанавідників, на чолі з підполковником Олександром Пєшковим, у складі індійського батальйону відпрацювала елементи взаємодії між повітряними та наземними підрозділами бригади, порядок обміну інформацією між ними.

За підсумками навчань дії українських миротворців були визначені командиром бригади, як впевнені, загін виконав завдання вчасно та у повному обсязі.