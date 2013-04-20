Очільники Міноборони та Генштабу посадили берези і туї

Сьогодні, 20 квітня, у Міністерстві оборони України відбулися заходи з озеленення та благоустрою території. У заході взяли участь заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, перший заступник начальника Генерального штабу адмірал Ігор Кабаненко, керівний та особовий склад оборонного відомства та Генштабу.





Зокрема, біля головної будівлі та на території вони висадили 14 туй і беріз.

День довкілля також відбувся і на території Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. З самого ранку військовослужбовці строкової служби підрозділів забезпечення прибрали прилеглу територію, обрізали гілля та побілили дерева. А представники Міноборони та керівний склад університету висадили 12 берізок.