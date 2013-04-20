У рамках Дня довкілля військовослужбовці висадили тисячі дерев і квітів

Згідно з Указом Президента України щороку, в третю суботу квітня, в Україні проводиться День довкілля. Активну участь у заході також беруть військовослужбовці та працівники ЗС України всіх частин та установ Збройних Сил.





Так, командувач виду Збройних Сил генерал-полковник Геннадій Воробйов, керівний та особовий склад Командування під час проведення благоустрою посадили саджанці, квіти, виконали косметичний ремонт меморіального комплексу та спортивного майданчику.

У Командуванні Повітряних Сил, особисто командувачем Повітряних Сил генерал-лейтенантом Юрієм Байдаком та керівним складом виду Збройних Сил, в рамках акції “Посади дерево” було висаджено близько 20 саджанців дерев.

Загалом, під час проведення заходів Дня довкілля військовослужбовцями з’єднань та військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України було висаджено 9365 дерев, 3137 кущів, упорядковано близько 28 тисяч метрів квадратних газонів (квітників), прибрано 95 місць бойової слави. В цілому площа прибраних територій склала 1609 гектарів й 44 кілометра очищеної берегової смуги.

Загалом до заходів від виду Збройних Сил залучалося більше 14 тисяч осіб, 141 одиниця автомобільної та спеціальної техніки.

У Чернігові, понад 70 офіцерів управління Територіального управління “Північ” здійснили озеленення військового містечка, прибирали територію на якій розташований штаб органу військового управління.

Зокрема, під час заходу офіцери управління під керівництвом тимчасово виконуючого обов’язки органу військового управління полковника Сергія Полтавця продовжили щорічну традицію та висадили 20 фруктових дерев “Рихаред”, “Айдаред”, “Слава переможцям” та “Спартан” в офіцерському саду управління, який був започаткований ще під час існування Північного оперативного командування.

– Висадження дерев символізує продовження життя, розквіт майбутнього, добробут та процвітання, отже нехай дерева, висаджені сьогодні офіцерами, розростається та квітне на радість людям, – зазначив полковник Сергій Полтавець.

Крім того, активну участь у благоустрої парків, скверів та висадці зелених насаджень у громадських місцях взяли і військовослужбовці військових частин безпосереднього підпорядкування та військових комісаріатах у Північному регіоні України.

Військовослужбовці облаштували пам’ятники, впорядкували військові меморіали, братські могили, відремонтували та привели у порядок військові кладовища, одинокі могили, пам’ятники, обеліски та кургани Слави.

Загалом, колективами Територіального управління “Північ” висаджено близько 250 дерев та 300 кущів та впорядковано 40 гектарів території військових містечок та закріплених територій.

У Дніпропетровську в управлінні 6-го армійського корпусу Сухопутних військ військовослужбовцями було реалізовано план комплексних заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля території військової частини.

Майже 1 тисяча 600 військовослужбовців та працівників ЗС України прийняли участь у посадці дерев і кущів на території військових і житлових містечок військових частин, розчистці території від побутового та будівельного сміття.

Спільними зусиллями учасників Дня довкілля також проведено ряд природоохоронних заходів, зокрема, очищення берегових смуг і водних джерел, а також лісових насаджень від сміття, ліквідація нафтохімічного забруднення на пунктах заправлення і складах паливно-мастильних матеріалів. Крім того було очищено зворотні системи на пунктах миття техніки та вивезено 65 тонн сміття.

В рамках Всеукраїнської акції “За чисте довкілля” у 6-му армійському корпусі цього року проведено прибирання більше 140 гектарів територій, ліквідовано 15 несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезено 80 кубометрів побутових відходів, висаджено близько багато дерев, кущів, а також впорядковано 32 тисячі квадратних метрів газонів.

Варто додати, що сьогодні на Дніпропетровщині проходить акція “Зірки спорту за чистоту свого дому”. У заході беруть участь і армійські спортсмени.

Зіркова четвірка Дніпропетровщини – Чемпіонки ХХХ Олімпійських ігор 2012 року на чолі з капітаном команди лейтенантом Яною Дементьєвою, під час акції проводять благоустрій території бази олімпійської підготовки школи вищої спортивної майстерності та намалюють на воротах бази Олімпійські кільця на знак майбутніх видатних перемог спортсменів Дніпропетровщини.

На Харківщині військовослужбовці Збройних Сил висадили понад 400 дерев, приблизно 500 кущів та тисячу квітів. Також було устатковані сотні гектарів території, як внутрішньої так й за межами військових об’єктів.

Абсолютний рекорд в гарнізоні, як за часом так й за обсягом робіт, поставили у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Завдяки залучення технічних засобів та великої кількості людей колектив виконав усі заплановані заходи. За цей час, вони знайшли місця для зростання 20 саджанцям, 50 кущам та оббілили стовбури ще понад 100 деревам. А офіцерами районних військкоматів було посаджено 50 дерев, 70 кущів та приведено до належного стану два десятка гектарів.

– Найбільше старання проявив колектив обласного збірного пункту. Окрім своєї території військовослужбовці та цивільні працівники навели лад у міському сквері відпочинку “Лугопарк” та вздовж берегів річки Лопань. Відтепер молоді дерева та квітучі кущі радуватимуть очі мешканців Харкова. За ці дії військовослужбовців ми вже почули слова подяки від представників місцевих органів самоврядування, – повідомив заступник обласного військового комісара полковник Олександр Біда.

Протягом квітня, значно озеленялися квітники та паркова зона 9-го гарнізонного будинку офіцерів (ГБО), що в обласному місті. Так, протягом перших днів Всеукраїнського заходу, силами невеликого колективу висаджено 16 дерев, 10 кущів троянд та відновлено фасад культурного закладу. Також за допомогою військовослужбовців 36-го об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту, на площі приблизно у 1 гектар ліквідовано 7 стихійних сміттєзвалищ. Окрім цього, вивезено 90 кубометрів непотребу та зроблено 4 зручних лавок для сидіння.

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-піхотної бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ також долучилися до Дня довкілля в пунктах постійної дислокації. Цього дня у військових гарнізонах Виноградова, Мукачево та Ужгорода вони облаштовували закріплені ділянки після затяжних зимових заметілей. Наводили порядок на території, очищали каналізаційні стоки, висаджували квіти та обрізали дерева, які не витримали екзамену суворої зими.

Як повідомив заступник командира 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади з виховної роботи підполковник Євген Бондар загалом до заходів залучено більше 600 військовослужбовців та 5 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, військовослужбовці бригади займаються облаштуванням пам’ятників і обелісків героям Великої Вітчизняної війни у Виноградівському, Мукачівському та Ужгородському районах.

До цієї акції також сьогодні долучилися військовослужбовці та працівники Збройних Сил України військових комісаріатів. Зі слів заступника військового комісара з виховної роботи Львівського обласного військового комісаріату підполковник Борис Андреєв до наведення порядку залучений весь особовий склад.

– Сьогодні ми здебільшого займаємося оздоблювальними роботами, фарбуємо ворота, паркани, миємо вікна, висаджуємо квіти тощо. Зазначу, що перед початком проведення заходів, весь особовий склад пройшов інструктаж з дотримання заходів безпеки під час виконання господарських робіт, – повідомив офіцер.

У 79-й окремій Миколаївській аеромобільній бригаді, де командиром полковник Олексій Шандар, військовослужбовці взяли активну участь у наведенні порядку на території частини. Посаджені деревця на території частини і у місті. Особливу увагу було приділено вивільненим містечкам, за які частина несе відповідальність.

Військовослужбовці 300-го окремого механізованого полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ, де командиром полковник Сергій Шаптала також приєднались до Всеукраїнської акції “За чисте довкілля”.

Солдати, які не були залучені до виконанні завдань, вийшли на прибирання своєї внутрішньої та прилеглої територій, висадили квіти, прибирали сміття та наводили лад на зупинках громадського транспорту та на дитячому майданчику.

Три групи військових працювали у Чернівцях на вулицях Московської олімпіади, Руській та Кишинівській, де знаходиться меморіальний комплекс “Вічний вогонь”.

В Івано-Франківському гарнізоні військовослужбовці та працівники обласного військкомату навели лад у своїх приміщеннях та на території установи, а також висадив кілька десятків дерев.

Також багато зробили і військовослужбовці 114-ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації та батальйону радіотехнічного забезпечення. Вони прибрали свою територію та допомогли навести лад і на вулицях, що проходять поруч з частиною. Побілили та відремонтували бордюри і огорожу. Навели лад на газонах, висадили квіти. Загалом вивезли понад три тонни сміття, яке залишила по собі зима. Але головним кульмінаційним моментом стало встановлення біля гуртожитку, де мешкають родини військових авіаторів сучасного ігрового дитячого майданчика.

Військовослужбовці та працівники ЗС України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) навели порядок у приміщеннях військового вишу та закріпленій території Голосіївського району м. Києва.

Особовий склад прибрав території навколо навчальних корпусів та гуртожитків ВІКНУ, лісополоси по проспекту академіка Глушкова, вулиці Лятошинського та Дмитра Луценко. Всього було висаджено близько 200 квітів та кущів, майже 100 дерев, побілено 10 км бордюрів, вивезено близько 5 тонн сміття.

Відповідальні представники Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації подякували колективу ВІКНУ за якісно виконані роботи.

Особовий склад Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та частин Львівського гарнізону взяв участь у Всеукраїнському Дні довкілля, а також в одноденній акції “З нами місто розквітає!”.

– До заходу загалом залучається більше 4500 осіб військового вишу та гарнізону та близько 60 одиниць військової техніки. Для наведення порядку також уже не вперше були залучені студенти кафедри військової підготовки нашого вишу, – зазначив очільник гарнізону – начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Окрім прибирання внутрішньої території, особовий склад був залучений до впорядкування об’єктів міста, зокрема парків “Знесіння”, “Високий замок”, “Горіховий гай”, парк імені Б. Хмельницького та прилеглої території загальноосвітньої школи №50. Військовослужбовці та студенти працювали на об’єктах усіх районів міста.

Впродовж дня були проведені роботи щодо приведення до належного стану обелісків, монументів, пам’ятних знаків, присвячених перемозі у Великій Вітчизняній війні. Зокрема військові прибрали територію та оновили споруди на Монументі переможцям над фашизмом, що на вулиці Стрийській, Меморіальному комплексі “Пагорб Слави”, Меморіалі загиблим воїнам, а також Пам’ятнику загиблим воїнам у передмісті Львова тощо.

Не залишилися осторонь і підшефні дитячі будинки вишу на вулиці Комаринця і Таджицькій, територію яких прибрали військовослужбовці. Курсанти прибрали дитячі майданчики від опалого листя, почистили газони ат повиносили сміття. Також були проведенні розрахунки необхідних будівельних та оздоблювальних матеріалів для ремонту елементів дитячого майданчику, який планується відновити силами вихованців Академії вже наступного тижня.

– Було виконано надзвичайно великий обсяг робіт. Зокрема у міських парках військовослужбовці гарнізону прибрали 569 гектарів території та вивезли майже 1000 кубічних метрів сміття, посадили майже 700 дерев та кущів, було ліквідовано 36 стихійних сміттєзвалищ та упорядковано 200 квадратних метрів газонів, – підсумував генерал-лейтенант Павло Ткачук.

До заходів також долучилися члени сімей військовослужбовців, які прибрали гуртожитки Львівського гарнізону та прибудинкову територію.

Крім того, на велику весняну толоку вийшли офіцери та солдати, курсанти військових навчальних закладів, військові ліцеїсти у гарнізонах міст Луцька, Володимира-Волинського, Самбора, Тернополя, Нового Калинова, Яворова та інших.

Загалом, у Всеукраїнській екологічній акції взяло участь понад 6 тисяч військовослужбовців військових частин та підрозділів 13-го армійського корпусу, повітряного командування “Захід”, Західного оперативного командування, Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, курсантів Академії Сухопутних військ.