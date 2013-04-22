На Миколаївщині танкісти проводять навчальні стрільби

Як розповів начальник штабу танкового батальйону майор Олександр Береславець, під час занять з вогневої підготовки танкісти відпрацюють виконання вправи стрільб з озброєння танка і метання ручної імітаційної гранати. Окрім цього особовий склад отримає навички з розвідки цілей спостереженням, визначення вихідних установок для їх ураження та цілевказівок тощо.

– Вихід на полігон організовано з метою вдосконалення командних та методичних навиків командирів при проведенні занять з бойової підготовки, набуття ними практичних навиків в управлінні вогнем, перевірки навченості екіпажів у виконанні вправ контрольних та бойових стрільб, – зазначив майор Олександр Береславець.

Захід проводиться під керівництвом заступника командира бригади підполковника Валерія Водолазського. За словами офіцера, більшість екіпажів лише нещодавно прибули до гвардійського з’єднання після проходження підготовки у навчальному центрі. Тому основна увага керівництва під час занять звертається на злагодження особового складу, вірність дій екіпажів та дотримання заходів безпеки.

– Цього року кількість запланованих стрільб, у порівнянні з попередніми, зросла у кілька разів, – розповів підполковник Валерій Водолазський. – Це дозволить нам якісно підвищити навченість особового складу, підготувати його до участі в конкурсі на кращий танковий екіпаж та взвод, а також надати можливість командирам танкових взводів вдосконалити особисті уміння у керуванні вогнем підрозділу, оцінці цілей за їх важливістю.

Польовий вихід танкістів завершиться виконанням вправ бойових стрільб штатним артилерійським пострілом в умовах наступального і оборонного бою.