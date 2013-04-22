Професія військового у Криму стає популярнішою

Понад 1400 робочих місць по Україні з наданням житла, ще 700 вакансій пропонують працедавці Севастополя. Окрім цього близько 300 вакансій запропоновано громадянам з обмеженими фізичними можливостями. Свої можливості з підготовки кваліфікованих кадрів презентували 12 вищих і 23 професійно-технічних навчальних заклади.

Для зручності ярмарок розподілили на сім секторів, серед яких сектори сприяння працевлаштуванню, консультацій для населення і працедавців, профорієнтації, профнавчання та інші.

У секторі працедавців Криму одним із найвідвідуваніших став консультаційний пункт 36-ї окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Начальник відділення особового складу бригади майор Руслан Прихода та його підлеглі протягом кількох годин відповідали на численні запитання відвідувачів заходу та демонстрували рекламний фільм про найбільшу сухопутну складову Військово-Морських Сил ЗС України.

Ті, хто зараз знаходиться у пошуку роботи, в першу чергу цікавилися умовами проходження військової служби за контрактом та прийому на неї. За їх словами, розмір грошового забезпечення контрактника також відіграє важливу роль.

За словами відвідувача ярмарки, безробітного 26-річного Ігоря Скопича, пропозиції військових на кримському ринку праці найбільш привабливі, адже середня заробітна платня по автономії близько 2600 гривень, а контрактник із перших днів у війську отримує на руки понад три тисячі гривень. До цього додається стабільність, цікава служба та соціальні гарантії.

За кілька годин роботи консультаційного пункту до військових звернулися понад 80 відвідувачів, з них 20 виявили бажання пройти професійно-психологічний відбір та скласти нормативи з фізичної підготовки на базі бригадного позаштатного пункту роботи з кандидатами на проходження військової служби за контрактом.