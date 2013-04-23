Під час навчання «Сі бриз – 2013» учасники відпрацюють епізоди евакуації

Про це під час урочистого відкриття заходу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗС України капітан 1-го рангу Ігор Терьохін. За словами офіцера, в роботі конференції візьмуть участь помічник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов, заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки контр-адмірал Денис Березовський, представники збройних сил країн, що підтвердили свою участь у міжнародних маневрах на Чорному морі.

Як стало відомо, окрім особового складу для участі у спільних українсько-американських навчаннях «Сі бриз – 2013» США, Грузія, Румунія та Туреччина надішлють свої військові кораблі, також в маневрах будуть задіяні військова авіація США та Німеччини.

– Окрім основних завдань, в ході навчань екіпаж фрегату «Гетьман Сагайдачний» пройде оцінку другого рівня НАТО для підтвердження своєї готовності до участі у міжнародній операції «Океанський щит» з протидії сучасному піратству, – розповів капітан 1-го рангу Ігор Терьохін.

Загалом учасники навчань «Сі бриз – 2013» на загальному тактичному фоні відпрацюють епізоди з проведення небойової евакуаційної операції, операцію з дотримання екологічної безпеки, ліквідації наслідків стихійного лиха, контролю повітряного та морського простору.