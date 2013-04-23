«Кадетському корпусу імені героїв Молодої гвардії» виповнилося 20 років

Привітати ліцеїстів та вихователів з нагоди ювілейної дати до ліцею прибули співробітник Департаменту освіти і науки Луганської обласної держадміністрації Євген Кушнір, перший начальник ліцею полковник у відставці Віктор Денисенко та понад 300 колишніх його випускників.

Після мітингу та вручення подарунків, на плацу навчального закладу вихованці ІІ-го курсу продемонстрували навички зі стройової підготовки та рукопашного бою. А юні артисти з вокального ансамблю «Молода гвардія» подарували гостям декілька патріотичних пісень. Далі почесні гості, батьки, колишні вихованці та мешканці Луганська оглянули казармені приміщення, сучасні класи, спортивну базу.

– Наш ліцей є сучасним загальноосвітнім закладом, у якому створені всі умови для якісного та ефективного навчання, побуту та повноцінного відпочинку ліцеїстів. Щоліта під час прийому документів на перший курс виникає конкурс до 10-12 чоловік на одне місце. Тому ми беремо до себе тільки кращих. Здобуті знання та рівень самодисципліни ліцеїстів-випускників дають змогу їм вступити до провідних вищих навчальних закладів країни, – розповів гостям начальник ліцею полковник Валерій Ємбаков.