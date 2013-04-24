«Чумацький шлях – 2013»: розпочато практичну фазу

Для практичного розіграшу епізодів, передбачених задумом навчання, з визначених аеродромів у небо піднялися екіпажі підрозділів тактичної авіації Повітряних Сил. На Вінниччині з аеродрому Гавришівка для ураження наземних цілей визначеного об’єкта був піднятий екіпаж з Миколаївщини на Су-25. Пілоти зі Старокостянтинова на Су-24М практичним бомбометанням на авіаційному полігоні Києво-Олександрівський нанесли авіаційний удар. Дорозвідку об’єктів після нанесення повітряних ударів провів екіпаж Су-24МР. Дії бомбардувальників прикривала пара Су-27 з Житомирщини. Паралельно пара МіГ-29 з визначеного аеродрому здійснила перехоплення літака-розвідника. Водночас пари МіГ-29 та Су-27 здійснили відбиття умовного повітряного удару, який імітували екіпажі з Хмельниччини на Су-24М та Су-24МР.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Байдака, до навчання, яке передбачає дослідити перспективну систему управління протиповітряною обороною держави, набути перспективними органами управління визначених спроможностей щодо планування застосування та управління угрупованнями військ, залучено підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України.

Для реального відпрацювання усіх питань, які передбачено дослідити в ході командно-штабного навчання, умовно створені два угруповання військ «Північні» та «Південні». До їх складу, крім органів управління, пропорційно розподілено підрозділи тактичної авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ Повітряних Сил, а також частини протиповітряної оборони Сухопутних військ.

– Уже сьогодні розіграні декілька тактичних епізодів навчання, в ході яких досліджуватиметься здатність органів управління умовно створених «Північних» та «Південних» приймати рішення щодо застосування підпорядкованих військ як в ході нанесення авіаційних ударів під час наступальних дій, так і під час ведення протиповітряної оборони, – наголосив генерал-лейтенант Юрій Байдак.

Варто зазначити, що під час навчання використовуються певні стандарти підготовки сил і засобів за кожним тактичним епізодом. Це дозволить об’єктивно оцінити дії тих, хто навчається, та мати практичні алгоритми дій штабу керівництва. Крім того, для об’єктивного контролю при кожному органі військового управління створені групи, які хронометруватимуть та фіксуватимуть час, ступінь виявлення цілі, зміст прийнятих рішень сторонами за усіма елементами тактичного епізоду.