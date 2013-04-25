У Києві відбулося засідання спільної робочої групи Україна – НАТО

Від міністерства оборони України участь у засіданні під головуванням першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Медведька та заступника генерального секретаря НАТО з політичних відносин та політики безпеки Дірка Бренгельманна взяв перший заступник керівника оборонного відомства Олександр Олійник. До складу спільної робочої групи увійшли представники апарату Ради національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента, секретаріату Кабінету міністрів, міністерства оборони та генерального штабу Збройних Сил України, міністерств закордонних та внутрішніх справ, Служби безпеки, місії України при НАТО, міжнародного секретаріату та військового штабу альянсу, офісу зв’язку та центру інформації НАТО в Україні, а також представники від країн-членів Північноатлантичного альянсу.

У вітальному слові перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Медведько нагадав, що десяте, ювілейне, засідання робочої групи Україна – НАТО проходить у п’ятнадцяту річницю започаткування співробітництва між Україною та Північноатлантичним альянсом. Олександр Медведько підкреслив, що наша держава й надалі дотримуватиметься політики, спрямованої на подальше зміцнення міжнародної та регіональної безпеки. Він також запевнив, що Україна продовжуватиме брати активну участь у миротворчих операціях, зокрема, в операції НАТО з протидії піратству «Океанський щит», а також здійснюватиме взаємодію з Північноатлантичним альянсом у сфері протидії новим викликам і загрозам.

– Цей формат співробітництва дозволяє нам спільно відстежувати динаміку співпраці та робити висновки щодо її подальшого розвитку, – підкреслив Олександр Медведько. – Можна впевнено стверджувати, що спільна робоча група є дієвим інструментом партнерства України з Північноатлантичним альянсом.

У свою чергу, Дірк Бренгельманн підкреслив, що альянс із розумінням ставиться до позаблокового статусу України, а керівництво НАТО високо оцінює сучасний рівень співпраці між Києвом та Брюсселем. Він також наголосив на тому, що позиція альянсу щодо підтримки курсу оборонних реформ України залишатиметься незмінною. Крім того, Дірк Бренгельманн відзначив особливу роль формату річних національних програм співробітництва Україна – НАТО.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник у своєму виступі висвітлив бачення міністерства оборони України щодо стану та перспектив воєнної реформи в Україні, а також напрямів практичної допомоги альянсу в її реалізації.

У ході засідання було відзначено, що сторонам вдалося зберегти позитивну динаміку партнерства у рамках заходів Річної національної програми співробітництва України з НАТО, активізувати роботу з впровадження нормативних документів НАТО/ЄС в діяльність Збройних Сил України та розширити у 2013 році участь України в операціях під проводом альянсу.

Крім цього, під час засідання сторонами були погоджені завдання співробітництва України з НАТО в сфері безпеки і оборони в рамках діяльності СРГ ВР на короткострокову перспективу, які можуть бути реалізовані за допомогою НАТО.

До них належать:

- по-перше, широкомасштабне впровадження нормативних документів НАТО;

- по-друге, нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил України та забезпечення активної участі в операціях під проводом альянсу та силах реагування НАТО;

- по-третє, удосконалення системи військової освіти та кадрового менеджменту, подальша професіоналізація Збройних Сил України;

- по-четверте, вирішення соціальних питань в ході проведення військової реформи.

У ході зустрічі було заслухано представників центральних органів виконавчої влади України щодо змісту, форми та методів реформування сектору безпеки й оборони нашої держави, розглянуті інші питання співробітництва України з НАТО.