Військовослужбовці Львівщини навчилися розфарбовувати писанки

Майстер-клас для військовослужбовців та їхніх родин з окремого полку зв’язку, радіотехнічної бригади та командного пункту повітряного командування «Захід» зібрав чимало людей, які прагнули навчитись цій традиції наших предків.

– Скільки себе пам’ятаю, перед Великоднем я бралася робити писанки. Вчила мене цьому старша сестра, – розповідає молода майстриня Марія Кореневич. – Головний секрет гарної писанки – це піднесений настрій і душевна гармонія людини, яка її робить. Якщо ви не в настрої, відкладіть цю роботу, або забудьте про лихе і не зліться.

Протягом декількох годин учасники майстер-класу опановували техніку писанкарства. Без власної красивої писанки не залишився ніхто. Найсумлінніші учні – дітлахи і військовослужбовці.

Солдати Сергій Запорожцев і Олексій Мазур прибули служити в окремий полк зв’язку з Луганщини. Кажуть, що в їхньому краї теж прикрашають яйця, проте таких гарних писанок не роблять.

– Ще за місяць до Великодня у нас в полку почали планувати святкові заходи, – розповідає заступник командира полку з виховної роботи підполковник Василь Лилак. – З’явилася ідея, чому б не організувати до свят виставку робіт, створених власноруч. Наша пропозиція знайшла щирий відгук серед військових, їхніх дружин і дітей. Так, в бібліотеці полку ми змогли представити експозицію з більш, ніж ста експонатів. Колекція вражає розмаїттям та красою. Це писанки, вишиті різними способами сорочки, рушники та картини, ляльки-мотанки.

Про свої роботи їх автори розповідають із задоволенням. Зізнаються: рукоділля займає багато вільного часу, однак додає наснаги та гарного настрою.