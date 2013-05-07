Українські миротворці в Конго взяли участь у волейбольному турнірі

У Демократичній Республіці Конго вперше проведено змагання з волейболу серед спортивних команд військових контингентів різних країн, які виконують завдання Місії ООН у цій країні.

Нещодавно у місті Гома відбувся спортивний захід на волейбольному майданчику індуського поліцейського батальйону, де окрім команд зібралася близько сотні уболівальників. Розпочався турнір з жеребкування під час якого капітани команд визначили хто з ким гратиме. До складу суддівської колегії увійшли представники різних країн.

Першими, на волейбольний майданчик індуського поліцейського батальйону вийшла спільна команда представників штабу Місії ООН у Північному Ківу та команда уругвайського підрозділу. Також відбулись ігри між командами індійського контингенту та штабу Місії ООН у Північному Ківу. Команда господарів змагань індуського поліцейського батальйону грала з українськими вертолітниками. Наша команда вперше брала участь у змаганнях такого рівня.За підсумками ігор першими стали індійські поліцейські, друге місце виборола команда штабу Місії ООН, а українці стали третіми.

Як зазначив капітан української команди з волейболу капітан юстиції Микола Кульчицький, такі заходи дуже потрібні. Спостерігаючи за суперником спортсмени переймають його досвід та новими прийомами і технікою гри.

- Ми представили Україну на достойному рівні та отримали неоціненний досвід, який будемо нарощувати й надалі, - підкреслив капітан української команди.