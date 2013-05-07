Попов і Герега привітали ветеранів ВВВ з Днем Перемоги

– Шановні ветерани! Ви бачите, який сьогодні прекрасний квітучий Київ, наче сама природа готується до свята Перемоги. Сьогодні у цій залі присутні люди, які били ворога на фронтах Великої Вітчизняної війни, у партизанських загонах та підпіллі. А також тут ті, хто відбудовував зруйнований Київ і зробив його найкращим містом не тільки нашої країни. Ми вам щиро дякуємо за можливість мирно жити та працювати, виховувати дітей та онуків, а найважливіше – дуже раді бачити вас! Бажаємо вам міцного здоров’я та довголіття! – привітав з Днем Перемоги сивочолих фронтовиків Олександр Попов та вручив їм за мужність та героїзм, проявлені у воєнні часи, почесні грамоти та іменні годинники.

Заступник голови КМДА Галина Герега приєдналася до привітань Олександра Попова та наголосила, що зустрічати це велике свято у колі Переможців – велика честь. Вона щиро подякувала ветеранам за мирне сьогодення, за мир і спокій на українській землі: “Завдяки вашому героїзму ми сьогодні живемо у мирний та незалежній Україні!”.

З творчими привітаннями на адресу ветеранів виступили Заслужений академічний колектив України Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, столичні художні колективи та вихованці київських навчальних закладів.