Перший заступник міністра привітав ветеранів

– У цей святковий весняний день молоде покоління вшановує ветеранів Великої Вітчизняної війни. Важкі поранення, контузії та бойові травми не минули без шкоди для вашого здоров’я, тому обов’язком держави нині є постійна турбота про вас, – зазначив Олександр Олійник. – Нехай ваші життєві здобутки та ратні подвиги перейдуть у спадкування щастя та здоров’я ваших дітей та онуків.

За мужність та відвагу, проявлену на фронтах Великої Вітчизняної війни, значний внесок у військово-патріотичне виховання української молоді та з нагоди Дня Перемоги Валерію Бакалюку, Івану Карплюку, Гаврилі Долгополову, Миколі Іванову, Миколі Вишнякову, Зінаїді Красицькій та іншим ветеранам було вручено подяки від Міністра оборони України та пам’ятні подарунки.

Нині на медичному забезпеченні у військових закладах охорони здоров’я перебуває близько 395 тисяч ветеранів військової служби і понад 100 тисяч учасників війни та інвалідів.

Саме завдяки зусиллям військових лікарів, медсестер, санітарів військово-медичної служби в роки Великої Вітчизняної війни до строю було повернуто 72,3 % поранених та 90,6% хворих. Це стало своєрідним підтвердженням високого професіоналізму військових медиків, понад 166 тисяч з яких були нагороджені орденами і медалями, а 47 медичним працівникам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.