У Києві відбувся Ритуал Пам’яті

За участю керівництва держави, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, ветеранів Великої Вітчизняної війни, військовослужбовців Збройних Сил України відбувся Ритуал Пам’яті – покладання вінків і квітів до Могили Невідомого солдата та до пам’ятників легендарних льотчиків – тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації Івана Кожедуба, двічі Героям Радянського Союзу генерал-лейтенанту авіації Георгію Береговому та підполковнику Амет-Хану Султану в Парку Вічної Слави.

Присутні вшанували пам’ять воїнів, полеглих у роки Великої Вітчизняної війни, хвилиною мовчання.

У пам’ять про загиблих військовослужбовці Почесної варти Міністерства оборони України вшанували пам’ять загиблих залпами з особистої зброї та урочистим маршем.

Представники Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України провели святкові церемонії біля пам’ятника генералу армії Миколі Ватутіну, стели Перемоги та пам’ятника Героям-танкістам.