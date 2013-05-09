Одеса урочисто відзначила 68-му річницю Перемоги

В Одесі, на головній площі міста – Куликовому полі, з винесення Державного Прапора України розпочалося урочисте проходження військ Одеського гарнізону з нагоди святкування 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У присутності ветеранів Великої Вітчизняної війни, народних депутатів України, командного складу Одеського гарнізону, керівництва місцевої влади, а також жителів і гостей міста, свій стройовий вишкіл продемонстрували більше тисячі військовослужбовців, які несуть службу в лавах Збройних Сил та інших військових формувань України.

Розподілені на 20 парадних розрахунків, захисники Вітчизни разом із солдатами Великої Перемоги, вихованцями місцевого ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою пройшли урочистим маршем повз трибуну, з якої їх вітали ветерани Великої Вітчизняної війни, народні депутати України, голова Одеської обласної держадміністрації Едуард Матвійчук, командувач Південного ОК генерал-майор Анатолій Сиротенко, інші поважні посадові особи міста й області. А прапороносна група з числа курсантів Військової академії пронесла символ Перемоги – копію прапора 150-ї стрілецької ордена Кутузова ІІ ступеня Ідрицької дивізії та бойові прапори частин і з’єднань Червоної Армії, які у квітні 1944 року визволяли від німецько-фашистських загарбників місто-герой Одесу.

Після завершення ритуалу урочистого проходження військ, яким командував начальник Одеського гарнізону генерал-майор Анатолій Сиротенко, на присутніх чекала цікава культурна програма військово-патріотичної спрямованості. Жителі та гості міста-героя Одеси ознайомилися із сучасними зразками озброєння й техніки, якими оснащені частини та з’єднання Українського війська. На завершення урочистостей відбувся дефіле-плац-концерт, під час якого пролунали мелодії фронтової пори, та показовий виступ Роти почесної варти.