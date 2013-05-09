У Севастополі відбувся Парад переможців

Церемонії покладання квітів до меморіалів, Парад переможців у складі ветеранів війни і Збройних Сил, урочисте проходження військ місцевого гарнізону і бойової техніки відбулися сьогодні, 9 травня, в Севастополі з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 69-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Парадом командували віце-адмірал Сергій Єлісєєв і генерал-майор Олександр Остріков, приймали парад командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Федотенков.

Вулицею Леніна і проспектом Нахімова в присутності тисяч глядачів – мешканців і гостей Севастополя, урочистим маршем пройшли військовослужбовці Збройних Сил України, Внутрішніх військ МВС України, Державної прикордонної служби України і Чорноморського флоту Росії, а також бойова техніка Військово-Морських Сил ЗС України і Чорноморського флоту Росії загальною чисельністю близько 1,5 тисячі осіб.

700 українських військовослужбовців були представлені парадними розрахунками Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, корабельного складу флоту, морської піхоти, військ берегової оборони, Повітряних Сил Збройних Сил України, навчального центру ВМС, а також Почесною вартою, барабанщиками, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними.

Українські ВМС також продемонстрували бойову техніку – 4 бронетранспортери БТР-80, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, 2 гаубиці 2А36 “Гіацинт” та 2 зенітних ракетних комплекси “Оса” військ берегової оброни ВМС ЗС України.

– Те, що військовослужбовці українського і російського флоту йшли в парадних розрахунках плече до плеча – дуже важливо. Подібна співпраця демонструє готовність спільно реагувати на ті чи інші загрози миру, – зазначив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн.

Варто підкреслити, що цього річ вперше в урочистому проходженні військ взяли участь колони вихованців школи юнг при Академії ВМС ім. П.Нахімова і дитячо-юнацької морської флотилії з портретами Героїв Радянського Союзу – вихідців із Севастополя, захисників і визволителів міста. Ініціаторами цієї ідеї стали командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн та міський голова Севастополя Володимир Яцуба.