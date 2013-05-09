У столиці на території музею історії ВВВ запалили Вогонь Слави

На його території відбулась церемонія “Вклонімося великим тим рокам!” – запалення Вогню Слави. Це почесне право було надано ліцеїсту Київського військового ліцею імені Івана Богуна відміннику навчання Миколі Бойку.

Військовослужбовці роти почесної варти Окремого полку Президента України поклали гірлянду Військової слави та пройшли урочистим маршем перед ветеранами, фронтовиками та учасниками бойових дій, яких також привітав голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. Він зазначив, що цього року Київ урочисто відзначатиме 70-річницю визволення від фашистських загарбників, тому у столиці цьогорічний День Перемоги святкується по-особливому.

Також ветеранів привітали концертом “Пісні Перемоги” та “солдатською кашею”, яку могли скуштувати як фронтовики, так і усі бажаючі.