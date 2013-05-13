На Київщині військову присягу склали 460 юнаків

Урочистості традиційно розпочалися винесенням Бойового прапора з’єднання і виконанням Державного гімну України. Новобранців зі святом привітали заступник командира Повітряного командування «Центр» з авіації – начальник авіації полковник Андрій Ярецький, ТВО командира бригади тактичної авіації підполковник Павло Рудченко, представники місцевих ветеранських організацій Василькова, духовенство, рідні, близькі та друзі.

Полковник Андрій Ярецький побажав юнакам стати справжніми захисниками, відмінно нести службу та бути гордістю для командирів і батьків.

Після завершення урочистого ритуалу настоятель Церкви Різдва Богородиці отець Іоанн провів ритуал освячення та благословив молодих воїнів на ратну службу.

Загалом у бригадах та полках Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України військову присягу на вірність українському народу склали 460 солдатів.