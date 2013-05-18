Український літак Іл-76МД доставив до Ліберії необхідне майно для українських миротворців

Досвідчений екіпаж літака, командирами якого полковники Олександр Пасіченко та Дмитро Мимріков, доставив майно та автомобільну техніку для особового складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України Місії ООН в цій африканській державі.

– Піcля пpoxoджeння прикордонного і митного кoнтpoлю, з військового аеродрому “Кульбакіно”, що у Миколаєві здійснив виліт до африканського контингенту Іл-76 МД. У зв’язку із потужним зустрічним вітром переліт тривав 9 годин 30 хвилин на висоті 10000 метрів із однією дозаправкою пальним на аеродромі поблизу міста Гардаї (Республіка Алжир), – зазначив полковник Олександр Пасіченко.

Варто зазначити, що у екіпажа великий досвід польотів міжнародними повітряними лініями, виконання завдання як в простих, так і складних метрологічних умовах вдень та вночі.

– Раз в півроку транспортним літаком надходить необхідне поповнення або заміна майна для забезпечення повноцінної життєдіяльності загону, – розповів заступник командира загону з аеродромно-технічного забезпечення підполковник Сергій Одайник. – Цього разу основним вантажем Іл-76МД був санітарний автомобіль, запасні частини для авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки, інше технічне обладнання. Крім того, 20 тонн іншого різного майна для медичної, тилової, аеродромно-технічної та інженерно-авіаційної служб.

Приємною несподіванкою для українського контингенту стали нові тренажерні станції, велотренажери та інше спортивне спорядження.

Цим же літаком буде повернено в Україну автомобілі, електростанції та майно, що вислужило встановлені терміни.