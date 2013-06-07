Базу в Новобогданівці обстежуватимуть до жовтня

На Запоріжжі, відбулась робоча зустріч тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Володимира Хижого із заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації Петром Гончаруком.

Питання які обговорювали стосувались проведення робіт з очистки території колишньої 275-ої артилерійської бази поблизу с. Новобогданівка.

Як повідомив генерал-лейтенант Володимир Хижий, нині на території бази працюють сім груп саперів, які вже обстежили адміністративну територію та почали працювати на технічній. Найближчим часом кількість саперних груп буде збільшена до 20. Роботи планують завершити до 15 жовтня, після чого територія отримає відповідний акт. Після завершення всіх заходів буде розглянута можливість передачі землі від Міністерства оборони України мелітопольській громаді.

– До жовтня маємо узгодити всі правові аспекти проведення цієї процедури, розмежувати відповідальність за технічну та юридичну сторони питання, – зазначив заступник голови ОДА Петро Гончарук.

У ході обговорення тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Володимир Хижий повідомив, що фахівці Міноборони проведуть переоцінку залізобетонних конструкцій, які знаходяться на території колишньої бази. Серед питань, які необхідно вирішити найближчим часом, – охорона території з моменту підписання акту про її безпечність до моменту прийняття її на баланс мелітопольської громади, а ця процедура може тривати до року.

У свою чергу представник обласної виконавчої влади акцентував увагу на тому, що цьому питанню необхідно вже зараз приділити максимум уваги.