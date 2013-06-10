Громадська організація “Фонд Захисник Вітчизни – рятівник” розширює свою географію

Тисячі громадян, у тому числі й військовослужбовці, через ряд обставин опинилися наодинці з проблемами, пов’язаними зі збереженням здоров’я як свого, так і членів родин. Та саме завдяки діяльності даного благодійного фонду військові отримали змогу відчути себе не покинутими у своїй біді та потрібними державі.

Так, чергова адресна допомога у рамках проекту надана військовослужбовцям та членам їхніх сімей з бази зберігання технічних засобів, якою командує підполковник Денис Гардубей. Десять тисяч гривень на лікування виділено колишньому військовослужбовцю частини сержанту контрактної служби Володимиру Х. і п’ять тисяч – прапорщику Олексію М. на оздоровлення дитини. Командир частини у присутності всього особового складу бази зберігання від імені фонду вручив їм відповідні сертифікати.

– В наш непростий час дуже важливо, щоб ті, хто потребує екстреної допомоги, не відчував себе покинутими та нікому не потрібними, – зазначив підполковник Денис Гардубей. – І в цьому аспекті діяльність “Фонду Захисник Вітчизни – Рятівник” є дуже актуальною та необхідною, тим більше, що процес оформлення необхідних документів та виділення визначених коштів пройшов без затримок і бюрократичних ускладнень. А той факт, що програма реально діє не тільки у столиці та великих містах, а й дійшла до нашого невеличкого міста Лубни, є дуже показовим у тому сенсі, що вона дійсно розрахована та діє для людей, а не для піару або статистики.

Слова щирої подяки на адресу програми “Врятуй життя” пролунали також і від військовослужбовців, які отримали грошові сертифікати. Благодійні кошти дадуть можливість хворим пройти найближчим часом рекомендовані процедури та курси лікування.