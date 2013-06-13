Міністр високо оцінив боєготовність 25-ї окремої повітряно-десантної бригади

Перевірку міністр здійснив під час робочої поїздки на Дніпропетровщину на 239-му загальновійськовому полігоні “Новомосковський”.

Підрозділи з’єднання були приведені в бойову готовність та висунулися у заданий район. Дві ротно-тактичні групи зі складу батальйонної тактичної групи та ремонтної роти підготувалися до ведення рейдових дій. Після здійснення маршу було розгорнуто командний пункт бригади та обладнано вихідний район. Ремонтна рота розгорнула збірний пункт пошкоджених машин.

В рамках ведення рейдових дій по знищенню об’єктів умовного противника військовослужбовці батальйонної тактичної групи провели дорозвідку та виявили пункти управління протиповітряної оборони та польових складів. Після цього силами ротно-тактичної групи їх було знищено.

– Вважаю, що 25-та окрема повітряно-десантна бригада з поставленими завданнями впоралася. Техніка без перешкод дісталася до району розгортання, особовий склад діяв професійно та впевнено, довівши, що бригада готова до реагування на будь-які загрози, у тому числі, воєнного часу, – наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

За зразкове виконання завдань Міністр оборони України Павло Лебедєв наказав заохотити кращих військовослужбовців з’єднання, серед яких полковник Юрій Содоль, підполковник Руслан Козинець, капітан Петро Захожий, сержант Олександр Дударчук.

Варто зазначити, що в даних навчаннях взяло участь понад 100 військовослужбовців та 60 одиниць військової техніки.