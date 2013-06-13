Лебедєв: «З 2014 року розпочнеться конкурс на місце військовослужбовця за контрактом»
За словами Лебедєва, на сьогодні приріст контрактників по Збройних Силах України становить 2800 осіб.
Сьогодні, 13 червня, під час робочої поїздки на Дніпропетровщину міністр оборони України Павло Лебедєв зустрівся з військовослужбовцями Черкаського гарнізону.
Керівник оборонного відомства наголосив, що ситуація у Збройних Силах України знаходиться під постійним контролем Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
– Основна увага приділяється стану бойової підготовки військових частин, практичному виконанню стрільб та вишколу особового складу, – зазначив міністр оборони України.
Павло Лебедєв підкреслив, що кінцевою метою військової реформи є створення боєздатних, мобільних, компактних, всебічно забезпечених професійних Збройних Сил. Передбачається посилення соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Це стосується матеріального, фінансового та житлового забезпечення.
Міністр оборони зазначив, що в ході реформування реорганізація здебільшого торкнеться підрозділів забезпечення та військових установ, таких як військові комісаріати. Натомість вивільнені кошти буде спрямовано на посилення бойової підготовки.
– Після реформування, коли буде прибрано функції призову на строкову військову службу, видачі довідок, чисельність особового складу військових комісаріатів скоротиться. В результаті, 350 мільйонів гривень щороку направлятимуться на потреби бойових підрозділів, покращення процесу бойової підготовки, стану озброєння і військової техніки, – наголосив міністр оборони України.
Павло Лебедєв зазначив, що нещодавно Кабінетом міністрів України було прийнято дві постанови щодо порядку реалізації військових містечок, які вже вивільнені і не залучаються до процесу бойової підготовки Збройних Сил України.
– Міністерство оборони України не займатиметься торгівлею військовими містечками. Цим займатимуться інші, але принципово ми робитимемо їх ринкову оцінку. Реалізація військових містечок відбуватиметься публічно, через аукціони, з метою запобігання корупційним діям та іншим махінаціям із землею, – підкреслив Павло Лебедєв.
Він наголосив, що одним із напрямів роботи щодо забезпечення військовослужбовців житлом є переобладнання казарм. Це дасть можливість у цьому та наступному роках створити понад 10 тисяч ліжко-місць для військовослужбовців служби за контрактом.
– На сьогодні приріст контрактників по Збройних Силах України становить 2800 осіб. У 25-й окремій повітряно-десантній бригаді він склав 215 військовослужбовців за контрактом проти 21 звільненого. За нашими оцінками, вже з наступного року розпочнеться конкурс на місце військовослужбовця за контрактом, – зазначив міністр оборони України Павло Лебедєв.