Академію сухопутних військ відвідала делегація США

Сторони обговорили стан та перспективи реформування системи професійної військової освіти, зокрема, застосування програм імітаційного моделювання та Євроатлантичних процедур управління у підготовці майбутніх офіцерів для Збройних Сил України.

За словами підполковника Трейсі Рушофф, яка вже не вперше побувала із візитом у цьому вищому військовому навчальному закладі, завдяки плідній співпраці командування Сухопутних військ США, керівництва Академії та компанії “Alion Science & Technology” українські курсанти мають можливість здобувати навички військового управління за допомогою сучасних програм імітаційного моделювання.

– З моменту підписання першого контракту про співробітництво у цій галузі було підготовлено значну кількість інструкторів з числа науково-педагогічних працівників Академії, – додала вона.

Підполковник Трейсі Рушофф також висловила сподівання, що співпраця у цьому напрямку буде й надалі розвиватися, адже використання програмних продуктів компанії “Alion Science & Technology” для підготовки українських військовослужбовців передбачає також надання майбутнім офіцерам необхідних знань та навичок для дій у складі багатонаціональних підрозділів під час миротворчих операцій за різними сценаріями.

За словами начальника Академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, сучасний український офіцер повинен бути не лише фахівцем у своїй справі, але й вміти у найкоротшій термін приймати правильні та нешаблонні рішення. Використання імітаційного моделювання та запровадження Євроатлантичних процедур управління та прийняття рішення у підготовку курсантів в Академії значно покращили процес прищеплення їм цих якостей.

Під час зустрічі також було обговорено умови чергового контракту, за яким фахівці компанії “Alion Science & Technology” продовжуватимуть роботу із запровадження використання засобів імітаційного моделювання в Академії сухопутних військ до 2016 року. Планується, що за цей час буде оновлене програмне забезпечення, а також розроблений мультимедійний курс, за допомогою якого курсанти зможуть самостійно оволодівати навичками використання засобів імітаційного моделювання. Окрім того, вже найближчим часом військовослужбовці, які проходитимуть навчання на спеціалізованих курсах із вивчення відповідних програмних продуктів, отримуватимуть сертифікати за встановленими Євроатлантичними стандартами.