Учасники навчання “Репід Трайдент-2013” відпрацювали миротворчу операцію

Навчання відбувається у Яворівському районі Львівської області на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

До виконання стрибків цього дня залучали особовий склад підрозділів 95 окремої аеромобільної бригади та 80 окремого аеромобільного полку, фахівців пошуково-рятувальної служби 16-ї окремої бригади армійської авіації, а також – десантників з іноземних контингентів Польщі, Румунії та Молдови. Загалом, у десантуванні брало участь близько 200 осіб. Для виконання десантування залучалися 4 вертольоти Мі-8 з 7 окремого полку та 16 окремої бригади армійської авіації, а також військово-транспортний літак Ан-26.

Зранку, військовослужбовці, які були задіяні у заняттях, провели перед стрибкове тренування. Отримали парашути та розподілились по корабельних групах. Загалом в цей день було виконано 300 стрибків.

Зі слів керівника стрибків підполковника Андрія Захарова, забезпечення парашутами усіх учасників стрибків здійснювала українська сторона. Військовослужбовці контингентів Румунії та Молдови також привезли із собою спортивні парашути, на яких виконали один із стрибків. На повітропружних системах сучасного українського виробництва – парашутах “Барс” здійснювали стрибки фахівці пошуково-рятувальної служби 16-ї окремої бригади армійської авіації.

– Усі заходи, які були заплановані на десантування виконані. Десантники з різних країн діяли злагоджено. Відмов парашутних систем, травмування особового складу не було, – повідомив український офіцер.

Також цього дня для українських та іноземних підрозділів була проведена низка практичних занять з миротворчої тематики. Зокрема, два взводи Збройних сил США опанували техніку захоплення та зачистки будівель. Прапорщик Збройних сил Республіки Молдова Сергій Сірбу, який проводив заняття у якості інструктора, розповів, що ці навички є надзвичайно важливими під час проведення операцій з підтримання миру, адже практично всі збройні конфлікти сучасності відбуваються у населених пунктах.

– Моє завдання – навчити військовослужбовців правильно наближатися та заходити до будівлі, а також упевнено діяти під час обшуку приміщень та знешкоджувати супротивника, – зазначив він.

За його словами, велике значення тут мають професійні дії військовослужбовців, які виконують роль супротивника. Якщо група імітації супротивника діє професійно та створює для тих, хто навчається, умови, які наближені до реальних, то військовослужбовці краще розуміють особливості під час захоплення та обшуку споруди.

На цьогорічному навчанні серії “Репід Трайдент” роль опозиційних сил виконують військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку і, як говорить прапорщик Сергій Сірбу, роблять це достатньо професійно.

– Підрозділ, який залучений до цьогорічного навчання, повністю складається з військовослужбовців за контрактом. Всі вони неодноразово брали участь у таких багатонаціональних навчаннях, а деякі навіть виконували службові обов’язки під час миротворчих місій у різних місцях нашої планети, – розповів лейтенант Юрій Руденко, командир взводу у 80-му окремому аеромобільному полку. – Діючи у ролі ворога для миротворців, наші військовослужбовці також отримують безцінний досвід, знайомляться з новітніми способами ведення бойових дій та операцій з підтримання миру.