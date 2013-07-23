На Хмельниччині відбулася підготовка парашутистів ЗСУ до чемпіонату світу
Днями на військовому аеродромі Старокостянтинівської бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід», якою командує військовий льотчик другого класу полковник Микола Коваленко, завершився семиденний навчально-тренувальний збір з парашутної підготовки авіації ЗС України, в якому прийняли участь 29 фахівців пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби.
Метою проведення зборів була якісна підготовка особового складу спортивної команди з парашутних видів спорту Повітряних Сил Збройних Сил України до 35 чемпіонату світу серед військовослужбовців та до змагань на Кубок Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з точності приземлення. Також увага приділялася підготовці фахівців пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби, проведенню обов’язкових стрибків з парашутом льотного складу.
Загалом, в ході зборів було виконано 830 стрибків з парашутом. Виконувались стрибки на нових парашутних системах «Скаут» та різних типах спортивних парашутів.
Завдяки роботі керівного складу військової частини-господаря, підготовка льотчиків та спортивної команди пройшла на високому рівні.
В кращу сторону під час організації та виконання стрибків відмічається начальник штабу збору – начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби (м. Старокостянтинів, Хмельницька область) майор Олег Здибель.