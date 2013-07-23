На Хмельниччині відбулася підготовка парашутистів ЗСУ до чемпіонату світу

Метою проведення зборів була якісна підготовка особового складу спортивної команди з парашутних видів спорту Повітряних Сил Збройних Сил України до 35 чемпіонату світу серед військовослужбовців та до змагань на Кубок Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з точності приземлення. Також увага приділялася підготовці фахівців пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби, проведенню обов’язкових стрибків з парашутом льотного складу.

Загалом, в ході зборів було виконано 830 стрибків з парашутом. Виконувались стрибки на нових парашутних системах «Скаут» та різних типах спортивних парашутів.

Завдяки роботі керівного складу військової частини-господаря, підготовка льотчиків та спортивної команди пройшла на високому рівні.

В кращу сторону під час організації та виконання стрибків відмічається начальник штабу збору – начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби (м. Старокостянтинів, Хмельницька область) майор Олег Здибель.