Під Новобогданівкою розміновано майже 70% території
14:26, 06 серпня 2013Військо
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Військовослужбовці зведеного загону розмінування Міністерства оборони України продовжують виконувати завдання щодо зачищення технічної території колишньої артилерійської бази поблизу села Новобогданівка Запорізької області.
За інформацією командира зведеного загону підполковника Івана Тіщенко, сьогодні зведені саперні підрозділи здійснюють контрольну перевірку ґрунту на глибині до дев’яти метрів на території, яку вже очищено від вибухонебезпечних предметів.
– Загальна площа території, яку необхідно очистити від вибухонебезпечних предметів, складає 233 гектарів. Наразі неперевіреними залишаються лише 80 гектарів, – повідомив підполковник Іван Тіщенко.
Варто зазначити, що станом на сьогодні на території колишньої артилерійської бази виявлено і знищено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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