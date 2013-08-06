Під Новобогданівкою розміновано майже 70% території

За інформацією командира зведеного загону підполковника Івана Тіщенко, сьогодні зведені саперні підрозділи здійснюють контрольну перевірку ґрунту на глибині до дев’яти метрів на території, яку вже очищено від вибухонебезпечних предметів.

– Загальна площа території, яку необхідно очистити від вибухонебезпечних предметів, складає 233 гектарів. Наразі неперевіреними залишаються лише 80 гектарів, – повідомив підполковник Іван Тіщенко.

Варто зазначити, що станом на сьогодні на території колишньої артилерійської бази виявлено і знищено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.