Військові встановили майже 100-метровий міст на Рівненщині

Висока вода пройшла Україною давно, а її наслідки ліквідовують ще й досі. Днями до постійного місця дислокації повернулись військовослужбовці інженерно-дорожнього батальйону 12-го інженерного полку 8-го армійського корпусу, які виконували завдання з відновлення прольотів мосту, що був пошкоджений внаслідок весняного водопілля у с. Вітковичі Березнівського району Рівненської області.

У зв’язку з непередбаченими погодними наслідками зими 2013 року та паводками на річці Случ, мостова переправа, незважаючи на льодорізи, які встановлені перед мостом, була пошкоджена кригою. Місцеве населення стикнулося з проблемою переправи на інший берег.

З проханням надати допомогу по відновленню мосту до командування 8-го армійського корпусу звернулася голова Вітковицької сільської ради Галина Миронець. Враховуючи нагальність вирішення проблеми, командування армійського корпусу пішло назустріч селянам. Для ліквідації наслідків весняної повені було відряджено військовослужбовців інженерно-дорожнього батальйону під командуванням підполковника Станіслава Чаюка.

– До складу інженерної групи було включено розрахунки важкого механізованого мосту ТММ-3 та установка будівництва мостів УСМ-2 під керівництвом старших лейтенантів Андрія Козака та Олександра Гавриловича, – повідомив підполковник Станіслав Чаюк. – Після проведення розвідки місця майбутньої переправи та необхідних розрахунків особовий склад інженерно-дорожнього батальйону приступив до будівництва низько-водного мосту.

Фахівцям 12-го інженерного полку належало побудувати комбінований міст на свайних опорах з прольотами довжиною 10,5 метрів, використовуючи ферми мосту з комплекту мосту ТММ. Для інженерів подібне будівництво далеко не перше – на їх рахунку це був восьмий міст, але цього разу протяжність мосту була рекордною – 96 метрів.

Місцеве населення не помилилося з вибором рятівників, і вже за тиждень міст був зведений, а рух відновився, з’єднавши обидва береги.

За словами підполковника Станіслава Чаюка, під час виконання завдання особливо відзначилися старший технік роти старший прапорщик Вадим Котвицький, командир відділення сержант Юрій Остапчук, сапер відділення ТММ солдат Денис Куц та механік-водій солдат Анатолій Василенко.

Керівництво Вітковицької сільської ради не вперше звертається до військових. У 2009-му році до військової частини звернулися з проханням побудови переправи через річку. До моменту побудови нового мосту саморобна переправа будувалася двічі на рік, після спаду води та до часу, коли вода у річці Случ починала виходити з берегів. Тоді переправу розбирали, а згодом складали знову.

Протягом 2009-2013 років інженерно-дорожнім батальйоном були побудовані 7 льодорізів для захисту мосту від льодоходу у с. Вітковичі, міст через річку Тетерів у с. Леніно Радомишльського району довжиною 56 метрів, та міст через річку Стохід у с. Березичі Любешівського району Волинської області довжиною 48 метрів.

– Наразі особовий склад полку займається повсякденною життєдіяльністю, але у будь-який час ми готові виконати кожне поставлене перед частиною завдання, – зазначив командир 12-го інженерного полку полковник Микола Борісов.