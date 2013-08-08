Курсанти ХУПС почали освоювати новітні вітчизняні літаки

У курсантів другого курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбувся комплексний екзамен зі знання тактико-технічних характеристик легкомоторного літака ХАЗ-30. Для “кожедубівців” це новий літак, який вони вже розпочали освоювати.

Відбувся захід на базі Харківського авіаційного заводу, де і був спроектований та збудований цей вид літаків. Також на заводі виготовлений тренажер літака ХАЗ-30, що забезпечить якісну підготовку курсантів на землі задля виконання подальших польотів у небі.

– Починаючи з цього року у другокурсників відновлена льотна підготовка на легкомоторних літаках. Відтепер вони будуть отримувати путівку у небо на літаках ХАЗ-30, – розповів присутній на екзамені командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак.

Він зазначив, що база ремонту і обслуговування цього літака знаходиться поруч із університетом, що дасть змогу якісно обслуговувати нові вітчизняні легкомоторні літаки ХАЗ-30.

Довідка. За словами генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолія Мялиці, на літаках ХАЗ-30 можна патрулювати території і здійснювати приватні перельоти. Але головне призначення літака – навчання майбутніх льотчиків.

ХАЗ-30 – літак, призначений для первинного навчання пілотів аероклубів, льотних училищ військової і цивільної авіації, а також для виконання польотів приватними особами.

Літак оснащений австрійським двигуном Rotax-912 ULS з тягнетрилопатевим повітряним гвинтом. Його максимальна швидкість – 200 км/год, довжина розбігу – 100 м, довжина пробігу – 100 м.

Максимальна злітна маса літака складає 650 кг, максимальна посадкова маса – 650 кг, максимальна маса спорядженого літака – 565 кг, мсса порожнього літака – 395 кг.

Літак виконує зліт і посадку на повітряно-посадковій смузі з штучним і ґрунтовим покриттям.