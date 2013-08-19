Делегація з Черкащини відвідала підшефний екіпаж судна “Золотоноша”

Нещодавно на судні зберігання запасів “Золотоноша”, який входить до Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-Морських Сил Збройних Сил України відбулися урочисті заходи, присвячені 27-й річниці підйому Військово-Морського прапора. Участь у заході взяли і представники Золотоноського району, Черкаської області, під шефством яких перебуває екіпаж.

Вже багато років Черкащина підтримує тісні зв’язки із військовими моряками. За доброю традицією, гості з Черкащини привезли із собою чимало щедрих дарунків та інших матеріальних засобів для своїх підшефних, серед яких служить чимало вихідців із Черкаського краю. За словами заступника голови Золотоноської районної державної адміністрації Андрія Ляпкала, який очолював делегацію, до надання матеріальної допомоги морякам долучилося чимало трудових колективів району.

Командування та особовий склад судна “Золотоноша” висловили щиру вдячність керівникам та жителям району, котрі, надавши вагому матеріальну допомогу екіпажу судна для проведення ремонтних і фарбувальних робіт, внесли свій скромний вклад у відновлення технічної готовності Українського флоту.

Варто зазначити, що військове судно зберігання запасів Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Золотоноша” збудовано у 1986 році, тоннажністю 2604 тонни. Тоді ж на ньому вперше було піднято Військово-Морський прапор. Черкащани з 1997 року підтримують шефство над ним та надають всіляку допомогу екіпажу судна підтримувати його в належному стані.