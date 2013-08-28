Українські військові льотчики взяли участь у міжнародному авіаційному показі “International air show-2013

Метою візиту до закордонних колег була участь особового складу та авіаційної техніки виду у проведенні міжнародного авіаційного показу “International air show-2013”, динамічна та статична демонстрація тактико-технічних можливостей літаків Су-27УБ, Су-27, Су-25 та Іл-76, підтримання натренованості льотного та льотно-інструкторського складу під час виконання міжнародних перельотів.

За відгуками іноземних колег, одним із яскравих елементів міжнародного авіаційного показу “International air show-2013” стало виконання демонстраційних польотів екіпажем літака Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27УБ, який пілотували льотчики першого класу підполковники Олександр Оксанченко та Дмитро Фішер.

За яскраве та професійне виконання демонстраційного польоту Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський особисто подякував українським військовим льотчикам.

Загалом у авіаційному показі взяли участь 37 країн світу.