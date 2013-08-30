Восени цього року до лав ЗС України буде здійснено останній призов

Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу на тему: “Останній призов. За крок до контрактної армії” в приміщенні Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

– Восени цього року відбудеться останній призов. На строкову службу у Збройні Сили буде призвано 5 тисяч чоловік. Ми плануємо поставити крапку в цьому питанні, – наголосив Павло Лебедєв.

Інші 4 тисячі 800 чоловік буде направлавлено до підрозділів Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, і ще 1 тисячу – до Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідаючи на запитання, чи не станеться так, що через деякий час у зв’язку з неукомплектованістю солдатами-контрактниками українським Збройним Силам знову доведеться повернутися до призову на строкову службу, Міністр оборони України Павло Лебедєв запевнив присутніх представників засобів масової інформації, що осінній призов 2013 року на строкову військову службу є останнім.

– Зворотної дороги немає і не буде. Рішення прийняте, умови створені! – наголосив Павло Лебедєв.