У Києві День танкістів об’єднав покоління воїнів танкових військ

13:50, 09 вересня 2013
Військо
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8 вересня, у День танкістів, який щороку відзначається другої неділі вересня, біля пам’ятника танкістам-визволителям Києва як завжди було людно. 

На площу біля монументу як завжди прийшли ветерани танкових військ, випускники профільних вишів та їх діти, онуки і навіть правнуки. З цього приводу, біля пам’ятника відбувся урочистий мітинг, який об’єднав покоління воїнів танкових військ.

– Професія танкіста оповита славою минулих літ. Як приклад, понад тисячі воїнів танкістів у роки Великої Вітчизняної війни були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу. З понад ста військовослужбовців, які двічі удостоювались цього високого звання – шістнадцять служили у танкових військах, – зазначив у своєму виступі начальник Головного оперативного управління – заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олександр Шутов, дід якого – двічі Герой Радянського Союзу полковник Степан Шутов один із перших, у листопаді 1943-го року, зі своєю танковою бригадою першим увірвався у столицю та сприяв вдалому наступу радянських військ, які визволяли Київ. – Тож нам є чим пишатись, та кого ставити у приклад молодим воїнам-танкістам.

Як розповів під час мітингу біля монументу генерал-майор Олександр Шутов, саме кілька днів тому, на Гончарівському полігоні завершились змагання на кращий танковий взвод Збройних Сил України. Цього року в змаганнях перемогли представники 51-ї окремої механізованої бригади з Володимир-Волинського. Але свято перемоги у імпровізованих танкових баталіях не були повноцінними, якби не ветерани танкових військ, які також вирушили на полігон привітати переможців.

– Такий зв’язок поколінь повинен бути завжди, і надалі залишатись непорушним. Адже ми – продовжувачі славних традицій визволителів Києва та України, які, подекуди ціною власного життя гарантували нам мир і злагоду сьогодні, – наголосив генерал-майор Олександр Шутов.

Традиційно, полеглих танкістів вшанували хвилиною мовчання, а тих хто вирішив особисто прийти на площу перед монументом – солдатською кашею приготованої за “фронтовим” рецептом. А після урочистої частини, генерал-майор Олександр Шутов, поклав квіти до меморіальної дошки свого діда, двічі Героя Радянського Союзу полковника Степана Шутова – командира танкової бригади, яка обхідним маневром розпочала визволення української столиці. Його ім’ям 1965 року було названо одну із центральних вулиць столиці.

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