Миротворці 56-го окремого вертолітного загону проходять бойове злагодження
На 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України в рамках злагодження національного контингенту 56-го окремого вертолітного загону до виконання завдань чергової ротації місії ООН в Республіці Ліберія відбулися заходи з бойової підготовки.
До вправ контрольних стрільб із стрілецької зброї та озброєння вертольотів Мі-24 залучалося близько 300 військовослужбовців, які є кандидатами на посади до 56-го вертолітного загону. Протягом трьох тижнів на Львівщині, на базі 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу, вони складали заліки з фізичної, мовної, тактичної та психологічної підготовки. Завершенням стали вправи контрольних стрільб із автомата АК-74, що відбулися вже на Рівненщині. А екіпажі вертольотів Мі-24 виконали навчально-бойові завдання із 12,7-мм чотириствольного кулемету та некерованими ракетами. Також льотний склад і спеціалісти інженерно-авіаційної служби вдосконалили організацію польотів, виконали елементи пошуково-рятувального забезпечення.
Перший борт до Республіки Ліберія стартує вже 22 жовтня.