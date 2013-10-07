В Україну прибула іноземна інспекційна група з Норвегії

За планом, інспекційна група, до складу якої входять представники збройних сил Норвегії, Сполучених Штатів Америки, Португалії та Угорщини до 10 жовтня здійснить одразу дві перевірки. Під час першого організаційного брифінгу у гарнізонному будинку офіцерів, в місті Сімферополі, було заявлено одну з військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дислокується у АР Крим. На проведення першої інспекції відводиться до 48 годин, термін другої – не більше 36 годин. Місце здійснення другої перевірки буде визначено у ході роботи.

Під час верифікації, яка проводиться у відповідності з Договором про звичайні збройні сили в Європі, інспектори перевірять офіційно надану Україною інформацію, щодо кількості озброєння і військової техніки у визначених ними підрозділах. Їх увазі буде представлене військове майно, яке підлягає контролю згідно з даним документом. За програмою візиту іноземні військові також відвідають Військово-морський музей у Балаклаві (Музей підводних човнів) та інші цікаві місця Криму.

Від Збройних Сил України групу іноземних верифікаторів супроводжує начальник Центру забезпечення реалізації договорів про скорочення озброєнь полковник Олександр Биков (м. Одеса) з групою офіцерів.

Візит іноземної інспекційної групи в Україну завершиться 10 жовтня.

Довідка. Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) є одним із найвагоміших документів у галузі контролю над звичайним озброєнням та є важливим кроком на шляху зміцнення миру та європейської безпеки.

Договір про ЗЗСЄ було підписано 19 листопада 1990 року у Парижі вищими представниками урядів і міністрами закордонних справ 22 країн. Після розпаду СРСР та Чехословаччини кількість держав-учасниць Договору збільшилася до 30.

Договір, підписаний колишнім Радянським Союзом, був ратифікований Верховною Радою України 1 липня 1992 року. Період скорочення кількості озброєння і військової техніки завершився у нашій державі 31 жовтня 1995 року, коли в Києві, у присутності Міністра оборони України, військових аташе багатьох європейських держав, а також інспекційної групи Великої Британії відбулася урочиста церемонія ліквідації останнього танка, що підпадав під скорочення.

Сучасний етап характеризується адаптацією Договору, проведенням робіт щодо приведення його у відповідність до сучасних умов. Україна при цьому має виключний інтерес до адаптації та приділяє їй значну увагу, оскільки після розпаду Союзу отримала шість обмежувальних районів, що знаходилися на чотирьох різних територіях, зокрема, “фланговому районі”, колишньому Київському військовому окрузі, Одеській області.

Цей процес було успішно втілено підписанням у Стамбулі 19 листопада 1999 року Угоди щодо адаптації Договору про ЗЗСЄ. Основними напрямками адаптації Договору є еволюція обмежень озброєнь та військової техніки, перегляд функціонування Договору в сучасних умовах, регулювання розміщення іноземних військ, вдосконалення системи контролю та обміну інформацією.

21 вересня 2000 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду щодо адаптації Договору про ЗЗСЄ.