Українська делегація виборола третє місце на Міжнародному конкурсі військово-професійної майстерності

На запрошення Міністра оборони Російської Федерації у змаганнях найсильніших та найспритніших, ерудованих та творчо підготовлених вояків взяла участь і делегація від Збройних Сил України.

Цьогоріч, крім українців та представників країни – господаря, у базовий табір 5 окремої гвардійської мотострілецької Таманської дивізії прибули позмагатися військовослужбовці Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану.

Жовто-блакитні кольори захищала справжня команда професіоналів: солдат Олександра Безсмертна, прапорщик Юрій Дячук, молодші сержанти Олексій Джафаров та Олександр Савка. Очолив команду офіцер Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України майор Роман Чаплінський.

Відповідно до програми змагань, у номінаціях під умовними назвами “Атлет”, “Снайпер”, “Професіонал”, “Ерудит” і “Кавалер” (або – “Судариня”) оцінювався стан індивідуального вишколу конкурсантів, військово-прикладна вправність захисників Батьківщини. В атмосфері чесної спортивної боротьби та взаємної поваги, об’єктивної оцінки результатів, виявити найбільш професійно підготовлених військовослужбовців збройних сил країн-учасниць СНД було насправді нелегко.

Необхідно відмітити, що в творчому конкурсі нашим козакам не було рівних. Особливо відзначилася представниця прекрасної статі, солдат Олександра Безсмертна: 1 місце в номінації “ Судариня (Кавалер)” та 3 місце в номінації “Атлет” серед жінок.

За підсумками змагань учасники нагороджені медалями Міністерства оборони Російської Федерації “За укрепление боевого содружества”, дипломами лауреатів, почесними грамотами та цінними подарунками від організаторів конкурсу.

За словами керівника групи Романа Чаплінського, участь у такому поважному конкурсі з військової тематики дає можливість порівняти методики підготовки для базових військових спеціальностей, вивчити досвід інших країн щодо організації та проведення змагань з військово-професійної майстерності. Всі учасники високо оцінили рівень організації заходу.

У рамках культурної програми учасники Конкурсу відвідали експозиції Центрального музею Збройних Сил Російської Федерації та разом з відомими зірками естради, такими як Кобзон, Маршал, Жасмін, взяли участь у завершальному гала-концерті в Центрі культури Збройних Сил Російської Федерації.

Варто зазначити, що представництво українських вояків здійснено відповідно до Плану заходів військового співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на 2013 рік.