Військові делегації України та НАТО обговорюють поточні питання на борту фрегата “Гетьман Сагайдачний”

На виконання раніше досягнутих домовленостей, з метою надання підтримки країнам-учасницям, висловлення вдячності за внесок і зусилля, а також проведення робочої зустрічі на борту фрегата “Гетьман Сагайдачний”, до району операції прибули військові делегації Збройних Сил України та НАТО.

До складу української делегації на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Володимиром Заманою входять командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Юрій Іл’їн, Військовий представник Місії України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко, інші представники Збройних Сил України.

Делегацію Північноатлантичного альянсу очолює Голова Військового комітету НАТО генерал Кнуд Бартелс у супроводі командувача морського командування НАТО “Нортвуд” віце-адмірала Пітера Хадсона та начальника оперативного управління Міжнародного військового штабу НАТО генерал-майора Йозефа Блотза.

З метою обговорення поточних питань сприяння силам та засобам, що беруть участь в операції, 28 жовтня 2013 року делегації Збройних Сил України і НАТО відвідали Міністерство оборони Республіки Джибуті, де зустрілися з начальником Генерального штабу ЗС Джибуті генерал-майором Ф. Хусейном. Також відбулися робочі зустрічі українських військових і представників НАТО з командирами військових контингентів збройних сил Франції та США, що дислокуються на території Джибуті.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана заслухав доповіді командира національного контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова та командира корабля капітана 2 рангу Романа П’ятницького про хід виконання завдань особовим складом. Крім того, члени делегації Збройних Сил України поспілкувалися з особовим складом українського фрегата та ознайомилися з побутовими умовами наших військових.