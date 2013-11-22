Київському військовому ліцею імені Івана Богуна – 70 років

Привітати ювілярів завітали представники керівного складу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, ветерани та випускники різних років. Також найкращі побажання висловили представники Київської міської державної адміністрації, які від імені Голови вручили кращим вихователям та ветеранам грамоти.

– Ми впевнено можемо сказати, що одним із наших пріоритетів є формування світогляду майбутніх захисників Батьківщини та продовження кадетських традицій. Сьогодні значна увага приділяється державній та патріотичній спрямованості навчально-виховного процесу, формуванню майбутньої військової еліти держави, – наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна полковник Олександр Бондаренко.

Завершилися урочистості святковим концертом, який підготували вихованці закладу.