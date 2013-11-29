На Львівщині в рамках робочої поїздки працював заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський
Сьогодні, 29 листопада, з робочою поїздкою у Львівському гарнізоні перебував заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський. Він зустрівся із головою Львівської ОДА Олегом Сало, керівниками апаратів облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій області та командирами військових частин та установ Львівського гарнізону.
Виступ заступника Міністра оборони України – керівника апарату стосувався співпраці Міністерства оборони України та Львівської обласної державної адміністрації, яка триває з початку поточного року. Він зазначив, що робота під час спільних колегій та нарад, на яких обговорювалися важливі економічні питання розвитку Львівщини в частині виконання завдань в оборонній сфері, були плідними.
Володимир Можаровський також окреслив процеси реформування Збройних Сил України, зокрема, військових частин та установ, які дислоковані у Львівській області:
– Користуючись нагодою, хочу звернутися до керівництва області з проханням всебічно підтримати військовослужбовців, які звільняються з військової служби, – сказав заступник Міністра оборони України. – У них була складна служба, вони з честю виконали свій військовий обов’язок та гідні уваги з боку керівників державної влади та місцевого самоврядування. Це відповідальні та працьовиті люди!
Заступник Міністра оборони України – керівник апарату повідомив, що створена спільна комісія Міністерства оборони та Львівської ОДА з вирішення проблемних питань земельних відносин. Одним із головних завдань оборонного відомства є проведення звірки з обліку земель, їх реєстрація, отримання відповідних документів. Зрозуміло, що ця робота без участі ОДА і міської районної влади не може бути виконаною.
Володимир Можаровський також провів службову нараду із командирами військових частин та установ Львівського гарнізону, окреслив завдання на перспективу.