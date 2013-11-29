На Львівщині в рамках робочої поїздки працював заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський

Виступ заступника Міністра оборони України – керівника апарату стосувався співпраці Міністерства оборони України та Львівської обласної державної адміністрації, яка триває з початку поточного року. Він зазначив, що робота під час спільних колегій та нарад, на яких обговорювалися важливі економічні питання розвитку Львівщини в частині виконання завдань в оборонній сфері, були плідними.

Володимир Можаровський також окреслив процеси реформування Збройних Сил України, зокрема, військових частин та установ, які дислоковані у Львівській області:

– Користуючись нагодою, хочу звернутися до керівництва області з проханням всебічно підтримати військовослужбовців, які звільняються з військової служби, – сказав заступник Міністра оборони України. – У них була складна служба, вони з честю виконали свій військовий обов’язок та гідні уваги з боку керівників державної влади та місцевого самоврядування. Це відповідальні та працьовиті люди!

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату повідомив, що створена спільна комісія Міністерства оборони та Львівської ОДА з вирішення проблемних питань земельних відносин. Одним із головних завдань оборонного відомства є проведення звірки з обліку земель, їх реєстрація, отримання відповідних документів. Зрозуміло, що ця робота без участі ОДА і міської районної влади не може бути виконаною.

Володимир Можаровський також провів службову нараду із командирами військових частин та установ Львівського гарнізону, окреслив завдання на перспективу.