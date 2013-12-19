Збройні сили не беруть участі в політичних акціях - прес-служба

Частини та підрозділи Збройних Сил України продовжують у плановому режимі виконувати навчально-бойові завдання. Ніяких позапланових навчань або практичних занять не проводиться. У тому числі – з тилового забезпечення.

Всі підрозділи й частини перебувають у місцях постійної дислокації. Жоден з них не залучався до участі або підтримки політичних акцій.