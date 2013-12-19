"Бойова система виживання воїна" – випробування "ноу-хау" для армійських профі
Вперше в Збройних Силах України проведено курс підготовки сержантів за експериментальною програмою – “Бойова система виживання воїна”. Аналогів їй не було за всі часи незалежності України. Створена і започаткована вона за рішенням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани і покликана покращити стан підготовки військовослужбовців та армійських підрозділів.
Як повідомив заступник начальника управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ ЗС України полковник Георгій Новодерьожкін, “Бойова система виживання воїна” – це інтегрований курс навчання військовослужбовців, до якого входять тактико-спеціальна й вогнева підготовки та рукопашний бій.
– Розроблялася програма на основі аналізу систем бойової підготовки армій провідних країн світу. Крім цього ми враховували свої можливості: кліматичні умови України, навчально-матеріальну базу, наявність професійних інструкторів-наставників та рівень особистої майстерності сержантів, які відбиралися для навчання. На основі цих даних ми вперше провели експериментальний курс на базі 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України. До навчання залучалися кращі представники сержантського корпусу вітчизняного війська, – розповів полковник Григорій Новодерьожкін. – Відверто кажучи, сьогодні в бойових частинах таких фахівців не вистачає. Тепер вони стануть професійними помічниками своїх командирів і навчатимуть підлеглих у частинах.
Після закінчення навчання начальник 169-го навчального центру Сухопутних військ генерал-майор Ігор Танцюра вручив курсантам свідоцтва про проходження курсу. А дев’ятеро з них отримали сертифікати зі здобуттям кваліфікації “сержант-інструктор з бойової системи виживання воїна”. Відтепер вони впроваджуватимуть цю систему у своїх військових частинах.