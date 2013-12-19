"Бойова система виживання воїна" – випробування "ноу-хау" для армійських профі

Як повідомив заступник начальника управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ ЗС України полковник Георгій Новодерьожкін, “Бойова система виживання воїна” – це інтегрований курс навчання військовослужбовців, до якого входять тактико-спеціальна й вогнева підготовки та рукопашний бій.

– Розроблялася програма на основі аналізу систем бойової підготовки армій провідних країн світу. Крім цього ми враховували свої можливості: кліматичні умови України, навчально-матеріальну базу, наявність професійних інструкторів-наставників та рівень особистої майстерності сержантів, які відбиралися для навчання. На основі цих даних ми вперше провели експериментальний курс на базі 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України. До навчання залучалися кращі представники сержантського корпусу вітчизняного війська, – розповів полковник Григорій Новодерьожкін. – Відверто кажучи, сьогодні в бойових частинах таких фахівців не вистачає. Тепер вони стануть професійними помічниками своїх командирів і навчатимуть підлеглих у частинах.

Після закінчення навчання начальник 169-го навчального центру Сухопутних військ генерал-майор Ігор Танцюра вручив курсантам свідоцтва про проходження курсу. А дев’ятеро з них отримали сертифікати зі здобуттям кваліфікації “сержант-інструктор з бойової системи виживання воїна”. Відтепер вони впроваджуватимуть цю систему у своїх військових частинах.