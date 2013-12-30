Більше сотні контрактників 24 окремої механізованої бригади отримали кімнати в гуртожитку покращеного типу

Як розповів начальник Яворівського квартирно-експлуатаційного відділу підполковник Федір Савицький, переобладнання солдатської казарми під житло для контрактників розпочалося ще влітку. Зараз будівля має офіційний статус гуртожитку, на неї встановлений окремий облік споживання електроенергії та води.

Мешканці гуртожитку проживатимуть у кімнатах, в кожній з яких оселяться від двох до шести військовослужбовців, які матимуть цілодобову гарячу воду та безкоштовне проживання.

Зараз приміщення повністю готові до проживання: встановлені пластикові вікна та двері, проведені внутрішні оздоблювальні роботи, замінена електрична мережа та система опалення, функціонують кухні, встановлені душові кімнати, туалети та пральні машини.

За словами начальника тилу бригади підполковника Віталія Павельчука, на виконання робіт Яворівським КЕВ витратчено більше двох мільйонів гривень. Із доотриманням усіх коштів, передбачених на обладнання гуртожитку, а це близько півмільйона гривень, будуть докуплені меблі та інвентар, в тому числі кухонний.

– Варто зазначити, що це вже друга казарма в оперативному командуванні “Північ”, яка переобладнана в гуртожиток для контрактників. На черзі переобладнання наступної казарми – тепер для сімейних контрактників. Планується, що після її реконструкції там зможуть оселитися майже 60 сімей, – повідомив офіцер.