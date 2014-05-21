Українську армію навідали європейські та американські інспектори

Багатонаціональна інспекційна група, до складу якої увійшли військовослужбовці з Великої Британії, США, Фінляндії та Швеції, перевірила виконання Україною вимог Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Відповідно до плану інспекції, група закордонних інспекторів у супроводі офіцерів Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України протягом тижня проводила перевірку визначених військових об’єктів на території визначених західних областей. Керівник групи супроводу від Управління верифікації Генерального штабу ЗС України підполковник Владислав Пономарьов повідомив, що інспектори провели перевірку кількості та розміщення військової техніки й озброєння в окремому полку армійської авіації оперативного командування “Північ” Сухопутних військ, бригадах тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

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