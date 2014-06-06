Військові медики в польових умовах АТО почали проводити операції

В ході виконання завдання військовик отримав поранення в область ділянки верхнього поверху черевної порожнини. Після евакуації вертольотом, пацієнт був доставлений в протишокову палату відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії шпиталю. Військові медики провели протишокові заходи, катетеризацію центральної вени, передопераційну підготовку. Згодом було здійснено хірургічне втручання під загальною багатокомпонентною анестезією з штучною вентиляцією легенів. У результаті витягнуто кулю калібру 7,62.

Читайте такожМіноборони нагородило військовиків-учасників АТОВарто зазначити, що враховуючи важкість вогнепального поранення був великий ризик для життя військовослужбовця при евакуації на велику відстань. Тільки завдяки тому, що в даному районі розгорнутий польовий госпіталь та професіоналізму військових медиків, вдалося врятувати пораненого.

— Військовими хірургами було проведено лапаротомія, зупинка кровотечі, вшивання правої долі печінки, резекція 11, 10 та 9 правих ребер, дренування черевної порожнини, — розповів начальник хірургічного відділення мобільного госпіталю майор медичної служби Олександр Москалюк.

На даний час стан військовослужбовця важкий, стабільний. Через деякий час пацієнт буде евакуйований для подальшого лікування до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.