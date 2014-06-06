Для поранених в АТО військових кияни за день здали 75 літрів крові

«Якщо в лютому нормою було 30, максимум 40 донорів в день, то зараз кількість зросла в рази. Станом на 13.00 жителі Києва здали 75 літрів крові. З самого ранку люди стояли в черзі годинами, щоб допомогти військовослужбовцям та здати свою кров», - повідомив заступника начальника відділу заготівлі та консервування крові Центру крові збройних сил Андрій Собченко.

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