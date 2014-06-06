Для поранених в АТО військових кияни за день здали 75 літрів крові
16:46, 06 червня 2014Військо
1 0
У Києві на прохання військових лікарів і волонтерів близько 200 осіб здали кров для військовослужбовців, поранених під час антитерористичної операції (АТО).
Донори здали за день 75 літрів крові / фото Міністерство оборони
«Якщо в лютому нормою було 30, максимум 40 донорів в день, то зараз кількість зросла в рази. Станом на 13.00 жителі Києва здали 75 літрів крові. З самого ранку люди стояли в черзі годинами, щоб допомогти військовослужбовцям та здати свою кров», - повідомив заступника начальника відділу заготівлі та консервування крові Центру крові збройних сил Андрій Собченко.
Читайте такожУ центрі "Десна" відбувся день донора: військові здали майже 30 літрів крові
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter